В России с 1 ноября начинается осенний призыв

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CentralAsia (CA) - Начальник 4-го управления главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что с 1 ноября начинается осенний призыв в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Он напомнил, что призыв был перенесен на месяц позже из-за частичной мобилизации. По его словам, призыв не связан с «военной операцией» в Украине, он будет проводиться в плановом порядке.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в ноябре — декабре 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом, осенний призыв начнется 1 ноября и продлится до конца года, под него попадут 120 тыс. человек.

Тем же указом с военной службы увольняются солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву истек. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.