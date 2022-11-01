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Для выборов президента Казахстана изготовят свыше 12 млн бюллетеней

CentralAsia (KZ) -  Центральная избирательная комиссия Казахстана представила бюллетени для голосования на выборах президента 20 ноября 2022 года, передает «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и своими полномочиями Центральная избирательная комиссия РК определяет форму и текст бюллетеней, предназначенных для голосования на выборах президента РК, порядок их изготовления, а также степень защиты бюллетеня», – сказал секретарь ЦИК Мухтар Ермак на заседании.

По его словам, в избирательном бюллетене указаны фамилия, имя, отчество каждого зарегистрированного кандидата в алфавитном порядке и внесена графа «Против всех». Таким образом, в бюллетене есть графы Абден Каракат Жаксылыккызы, Ауесбаев Нурлан Сатыбалдыулы, Дайрабаев Жигули Молдакалыкулы, Кажыкен Мейрам Зекешулы, Токаев Касым-Жомарт Кемелулы, Турсынбекова Салтанат Пархаткызы и «против всех».

Мухтар Ермак пояснил, что в соответствии со статьей 37 Конституционного закона «О выборах в РК» бюллетени изготавливаются с резервом в 1% от общей численности избирателей в избирательном округе. Помещение, где хранятся избирательные бюллетени, полностью опечатывается и сдается под охрану органов внутренних дел.

В соответствии с представленным списком избирателей по единому общенациональному округу имеется 11 млн 950 тыс. 485 избирателей. Таким образом, будет изготовлено 12 млн 69 тыс. 990 бюллетеней.

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