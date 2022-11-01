Делегация МИД Германии прибыла в Узбекистан 

Владимир Норов и Анналена Бербок

CentralAsia (UZ) - Делегация во главе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок прибыла в Узбекистан с визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В аэропорту гостей встретил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Основные мероприятия визита запланированы на 1-2 ноября.

Немецкая делегация также посетит крупные предприятия Ташкентской и Самаркандской областей.

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