Делегация МИД Германии прибыла в Узбекистан 

- Узбекистан, политика
- 10:51, 01 ноября 2022
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Владимир Норов и Анналена Бербок
CentralAsia (UZ) - Делегация во главе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок прибыла в Узбекистан с визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В аэропорту гостей встретил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
Основные мероприятия визита запланированы на 1-2 ноября.
Немецкая делегация также посетит крупные предприятия Ташкентской и Самаркандской областей.
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