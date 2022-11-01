Путин заявил, что Россия не вышла из «зерновой сделки», а лишь приостановила участие

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вышла, а приостановила участие в «зерновой сделке», и призвал ООН воздействовать на Украину для обеспечения безопасности вывоза продовольствия.

«Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем (участие в «зерновой сделке»)», - сказал Путин журналистам.

По его словам, одним из организаторов этой работы был генсек ООН. «Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет», - подчеркнул Путин.

«Я не знаю, говорило об этом Минобороны или нет - это же не шутки: эти подводные аппараты (атаковавшие корабли Черноморского флота) шесть метров длиной и, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет (такой беспилотник в корабль), там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы. Поэтому Минобороны правильно ставит вопрос, чтобы провести дополнительную работу с ООН, а те, в свою очередь - с Украиной, с тем, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора. Ничего здесь такого необычного не вижу. Это вопрос согласования позиций, обязательство со стороны украинских партнеров», - сказал Путин.

Он также утверждает, что основная часть вывозимого из Украины зерна попадает не в беднейшие страны - туда, по словам президента РФ, идет только 3-5%.

«Я сейчас данные последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что порядка 34% зерна попадает в Турцию, 35% или чуть побольше - в страны ЕС, и только 3-4%, ну иногда бывало чуть побольше - до 5%... шло в пользу так называемых беднейших стран по классификации ООН», - сказал Путин.