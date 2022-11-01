Глава МИД Украины заявил о согласии 12 государств передать стране энергооборудование

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Правительства и компании 12 стран согласились поставить в Украину энергетическое оборудование, в том числе генераторы и тепловые пушки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования», — написал он.

По словам министра, первые партии такой помощи уже пришли в Украину, остальные Киев рассчитывает получить в ближайшее время. Кулеба уточнил, что среди оборудования генераторы разных типов и тепловые пушки.

Российские военные с 10 октября начали наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Это произошло спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Минобороны России называет целями ударов военные объекты, а также энергетическую инфраструктуру и объекты связи.

После ударов в украинских регионах пропадали электро- и водоснабжение, возникали перебои со связью. По подсчетам Минэнерго Украины, при ракетных обстрелах пострадало около 40% энергетической инфраструктуры страны. Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии и попросили граждан не пользоваться мощными электроприборами. Энергокомпании начали предупреждать местных жителей о временном прекращении подачи электричества.