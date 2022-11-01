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ISW: Российские силы перебрасывают войска и военную технику через реку Днепр (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 31 октября на 1 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы, вероятно, продолжают перебрасывать войска и военную технику через реку Днепр в ожидании наступления Украины на город Херсон. Украинские военные источники сообщили, что российские войска готовятся к переброске артиллерийских частей и вооружения с западного берега Днепра для возможной передислокации на других направлениях. Южное оперативное командование Украины дополнительно сообщило, что российские войска готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с западного берега.

Выводы института:

Российские войска нанесли еще одну массированную волну ударов по важнейшей украинской инфраструктуре, еще больше повредив энергосистему и оставив большую часть Киева без воды.

Российские источники продолжают утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и на линии Святово-Кременная.

Российские войска продолжают наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск на сам Бахмут, Яковлевку (16 км к северо-востоку от Бахмута), Бахмутское (10 км к северо-востоку от Соледар) и Майорск (20 км к югу от Бахмут).

Российские войска постепенно наступают в районе Авдеевка-Донецк. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска провели серию наземных атак на северной, северо-западной и юго-западной окраинах Донецка.

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