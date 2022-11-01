Бомбоубежища в Астане предусмотрены только для предприятий, не перестающих работать в военное время, – МЧС РК

CentralAsia (KZ) - Специальные бомбоубежища предусмотрены только для предприятий, которые не перестают работать в военное время, заявил в ходе встречи с населением столицы первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев. По его словам, в случае необходимости рядовые граждане могут искать укрытие в паркингах и подвалах.

«Перечень защитных сооружений гражданской обороны входят убежища и простейшие позиционные укрытия. Убежища предусматриваются только для предприятий, которые не перестают работать в военное время. Это хлебозаводы, ТЭЦ, элекроснабжающие организации. Там, а также в крупных национальных медицинских центрах, обязаны иметь защитные сооружения. А простейшие укрытия – это любые паркинги, подвальные помещения. В принципе таких укрытий в городе (в Астане – В.) достаточно для населения», - заявил Кульшимбаев.

Вместе с тем, признал он, есть убежища, которые разрушены. Но, как он подчеркнул, «они разрушены потому, что уже и предприятия того нет».

«Раньше здесь (в Астане) был завод «Казсельмаш». Это было предприятие, которое работало в военное время. Но этого предприятия больше нет, соответственно, необходимость в убежище отпала. Ну и, может, в других местах тоже», - привел пример первый вице-министр.

Он также добавил, что у МЧС есть перечень бомбоубежищ, но открыто его нельзя озвучивать. Но, заверил Кульшимбаев, «при необходимости могут выполнить свою функцию».

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