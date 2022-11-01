Осадки и похолодание. Каким будет ноябрь в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) - «Узгидромет» опубликовал предварительный прогноз погоды на ноябрь. По данным синоптиков, к концу первой декады ноября в Узбекистане ожилается похолодание. После этого волны тепла и холода будут сменять друг друга, температура ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 8 градусов тепла.

«Ноябрь – последний месяц осени и для него характерны резкие колебания температуры. Средняя температура ноября обычно на 5-7 градусов ниже, чем в октябре. Осадки выпадают чаще, бывают более продолжительными и интенсивными. В ноябре нередки случаи перехода дождя в снег. В горных районах кое-где уже образуется первый снежный покров, хотя, чаще всего он бывает неустойчивым», – отметили синоптики.

В отдельные годы в самые теплые дни ноября температура воздуха повысится до 22-27 градусов. Однако гораздо чаще в первой половине месяца дневная температура бывает в пределах 13-18 градусов тепла, а во второй половине – от 8 до 13 градусов тепла.

В самые холодные ноябри до середины прошлого века температура воздуха иногда опускалась до 13-18 градусов мороза и даже ниже, а по северу республики – до 22-27 градусов мороза. В последние 50 лет таких морозов по нашей территории в ноябре уже не наблюдается.

В редкие ночи температура опускается до 5-7 градусов мороза, по северу – до 14-16 градусов мороза. Только в 2016 и в 2020 годах в последней декаде ноября морозы достигали 9-12 градусов мороза, по северу – от 20 до 23 градусов мороза.

По предварительной оценке «Узгидромета», нынешний ноябрь будет незначительно суше и холоднее обычного.

1 ноября практически по всей территории страны ожидается сухая и очень теплая погода с температурой воздуха в 17-20 градусов тепла. Однако уже 2 ноября похолодает, по большей части территории пройдут дожди, местами сильные.