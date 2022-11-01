Белоруссия объявила о планах по созданию с Россией учебно-боевых центров

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CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании учебно-боевых центров. В них будет осуществляться совместная подготовка военнослужащих двух стран. Указ Лукашенко подписал 31 октября, документ вступил в силу со дня подписания.

Указом президент Белоруссии уполномочил Минобороны проводить переговоры по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Также военное ведомство уполномочено подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

17 февраля Александр Лукашенко сообщал о планах создания в Белоруссии центра для освоения российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Заявление прозвучало в связи с договоренностями, достигнутыми в рамках совместных учений «Союзная решимость-2022».