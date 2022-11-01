Таможенники Туркменистана и Узбекистана будут сотрудничать по выявлению подозрительных финансовых операций

CentralAsia (TM) - Государственная таможенная служба Туркменистана и государственный таможенный комитет Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании в сфере предупреждения, выявления и совершения сторонами подозрительных финансовых операций, передает Тurkmenportal.

Документ подписан председателем государственной таможенной службы Туркменистана Максатом Худайкулыевым и председателем государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Акмалхужа Мавлоновым 21 октября в ходе туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Ашхабад.

Как сообщает сайт таможенной службы Туркменистана, в рамках подписанного Меморандума стороны будут обмениваться документами и информацией о совершенных или предполагаемых фактах незаконного вывода финансовых средств за рубеж.

Кроме этого документа был подписан также Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в области подготовки кадров. Сотрудничество в этой области планируется организовать на базе учебных учреждений сторон. Меморандум предусматривает взаимодействие по следующим направлениям: обмен информацией о системе обучения, планировании и организации учебного процесса; организация совместных образовательных и научных мероприятий, проведение обучающих семинаров.