экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Грузовое судно затонуло в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая.

По информации источника, причиной происшествия стал отказ двигателя.

«31 октября около 20:00 (по местному времени) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести», — указали журналисты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Мэр Кличко сообщил, что 80% Киева осталось без водоснабжения после ударов
  • В Узбекистане ожидается дождливая неделя
  • Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Узбекистане 


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com