При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек
- Азия и мир, происшествия
- 12:50, 01 ноября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Грузовое судно затонуло в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая.
По информации источника, причиной происшествия стал отказ двигателя.
«31 октября около 20:00 (по местному времени) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести», — указали журналисты.
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