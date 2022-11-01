При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Грузовое судно затонуло в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая.

По информации источника, причиной происшествия стал отказ двигателя.

«31 октября около 20:00 (по местному времени) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести», — указали журналисты.