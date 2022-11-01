В Таджикистане впервые начинается вакцинация детей от пневмококковой инфекции

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 1 ноября, впервые начинается вакцинация против пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Первой дозой будут привиты двухмесячные дети.

Об этом говорилось на конференции в Республиканском центре иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Таджикистана.

C 1 ноября будут привиты те дети, которым к этому дню исполнилось 2 месяца. Вторую и третью дозы этой вакцины они будут получать в соответствии с датами, указанными в Национальном календаре иммунизации. То есть для полного обеспечения стойкого иммунитета против пневмококковой инфекции каждый ребенок должен получить три дозы этой вакцины.

Согласно Национальному календарю иммунизации, дети будут получать вакцинацию против пневмококковой инфекции в 2-х, 4-х и 12-месячном возрасте.

Было отмечено, что Миндрав приняло решение внедрить пневмококковую конъюгированную вакцину в Национальный календарь иммунизации с целью уменьшения количества тяжелых заболеваний менингитом, сепсисом и пневмонией среди детей младшего возраста.

Пневмококковые инфекции способствуют увеличению тяжелых инвазивных заболеваний, таких как менингит, сепсис и пневмония, а также более легких заболеваний, как отит среднего уха, синуситы и бронхиты.

По данным Минздрава, в страну завезено 273 тыс. 200 доз 10-валентной конъюгированной пневмококковой вакцины «Синфлорикс» против пневмококковой инфекции.

На сегодняшний день эта вакцина используется в 161-й стране мира, а Таджикистан станет 162-м государством.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире свыше 500 тыс. детей в возрасте до 5 лет умирают от пневмококковых заболеваний, особенно дети в возрасте до 2-х лет в развивающихся странах.

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