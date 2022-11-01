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В Казахстане поезд столкнулся с легковым автомобилем, погибли шесть человек

CentralAsia (KZ) -  Шесть человек погибли из-за столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Казахстане. ДТП произошло на железнодорожном переезде в Жамбылской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

«На железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибло шесть человек»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Погибшие находились в легковом автомобиле. Столкновение произошло 1 ноября в 8:55 по местному времени. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые экспертизы.

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