Отметили 100-летие образования Монгольского государственного педагогического университета

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 100 лет со дня основания Педагогической школы или сегодняшнего Монгольского государственного педагогического университета (МГПУ) и закладки основ подготовки педагогических кадров в Монголии, просвещения нации и обучения грамоте всех, основания современного образования, культуры и социальное развитие.

Поздней осенью 1922 года в столицу из аймаков и сельской местности собралось 15 грамотных молодых людей для участия во временных курсах подготовки учителей. Считается, что это начало системы подготовки учителей.

Учительская школа стала основой многих школ, готовящих учителей для среднего и высшего образования, и положила начало системе образования в Монголии. Благодаря этой школе страна стала 100-процентной грамотной менее чем за 50 лет.

С трибуны ООН было объявлено, что нация стала полностью грамотной. В этом году эта же платформа назвала страну, которая успешно осуществила цифровой переход в сфере образования или успешно запустила процесс технологической грамотности. Министр образования и науки подчеркнул усилия каждого учителя по успешному и непрерывному обучению каждого ребенка в трудные времена пандемии.

В праздновании 100-летия Педагогической школы приняли участие педагоги разных времен, выпускники и нынешние студенты. Поздравления коллективу направили председатель Великого Государственного Хурала и премьер-министр Монголии.

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