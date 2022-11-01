экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Не менее 14 человек пострадали во время стрельбы в Чикаго в ночь на Хэллоуин

CentralAsia (CA) -  Не менее 14 человек пострадали во время стрельбы в Чикаго вечером 31 октября, сообщает CNN со ссылкой на полицию города.

Стрельба произошла в районе Вест-Сайд, где люди часто проводят встречи и собрания. По толпе открыли стрельбу из проезжавшего автомобиля, полиция предполагает, что стрелявших было двое. Одного человека автомобиль сбил.

В числе пострадавших есть дети — трех, 11 и 13 лет, сообщили в полиции, передает Fox News. Раненые находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести — от неопасного до критического.

Пока полиция не установила мотив преступников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО
  • Мобилограф Токаева помог Садыру Жапарову. Видео
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 250 дней военных действий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com