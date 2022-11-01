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Более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды РФ с начала военных действий, — Генштаб РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Более 15 тыс. человек после начала военных действий в Украине записались в добровольческие отряды РФ, сообщил на заседании в Совфеде начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Вооруженных сил России Александр Туляганов.

Военный представлял в Совфеде закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам.

«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тыс. человек», — сказал Туляганов. Он также уточнил, что речь идет как о тех, кто «добровольно идет по мобилизации», так и о тех, кто в начале «спецоперации» обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды. На частные военные компании (ЧВК) законопроект не распространяется.

Комитет по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон. Документ урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований, гарантий для самих добровольцев и членов их семей. Спикер Думы Вячеслав Володин пояснял, что по своему статусу добровольцы после принятия закона будут приравнены к контрактникам.

Согласно поправкам, добровольческие формирования будет создавать Минобороны по решению президента. Численность таких отрядов, районы их действий и порядок прекращения деятельности будет определять военное ведомство.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении начавшейся в России 21 сентября частичной мобилизации, сообщив, что призваны 300 тыс. человек, из них 82 тыс. находятся в зоне проведения «спецоперации». Министр отметил, что военкоматы продолжат укомплектование войск за счет приема добровольцев.

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