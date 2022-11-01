В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России стал минимальным с конца июля, составив 5 252 случая, скончались 72 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

«В РФ выявлено 5 252 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 485 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 202,4%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение - в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 491 человека.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 5 781 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 529. Число заболевших стало минимальным с 19 июля.

За минувшие сутки скончались 72 человека, накануне сообщалось о 71 умершем.

«Выздоровели за сутки 9 308 человек, или на 31,6% больше в сравнении с 31 октября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 434 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 247 умерших и 20 812 505 выздоровевших.