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В Киеве восстановили подачу воды и света после ракетных ударов
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Предыстория: Мэр Кличко сообщил, что 80% Киева осталось без водоснабжения после ударов

CentralAsia (CA) -  Водоснабжение и подача электричества в Киеве восстановлены в полном объеме, специалисты «Киевводоканала» и ДТЭК работали над этим почти сутки, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Однако в энергосистеме остается «значительный» дефицит, поэтому отключения продолжатся, добавил он.

Накануне, 31 октября, 350 тыс. квартир в Киеве остались без света, а из-за повреждения энергообъекта в Киевской области подача воды была прекращена в дома 80% жителей украинской столицы. К вечеру число оставшихся без света киевлян удалось снизить до 270 тыс., а долю оставшихся без воды — до 40%.

С 1 ноября придется увеличить интервалы движения поездов метро до 4–5 минут в пиковое время и до 8–10 минут в остальные периоды, предупредил Кличко. Он отметил, что даже после подачи света отключения все равно будут происходить из-за сложной ситуации.

Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. В Запорожье начались отключились отключения света из-за удара по объекту критической инфраструктуры.

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