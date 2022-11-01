За сутки войска РФ нанесли 60 ракетных и 15 авиаударов, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки российские войска нанесли 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 1 ноября.

«Российским ударам подверглись районы более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области», - сказано в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка – без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное;

на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледарь;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.

На Южнобужском направлении от огневого поражения пострадали районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по войскам РФ 14 ударов.

Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны российской армии.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 российских крылатых ракет.

Украинские военные за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских войск.