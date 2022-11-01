В Каракалпакстане еще 35 человек, задержанные в ходе протестов, освобождены из-под стражи

CentralAsia (UZ) - Еще 35 подозреваемых, участвовавших в событиях в Каракалпакстане, вернулись в семьи на основании госгарантий, сообщает Независимая комиссия Узбекистана.

Отмечается, что комиссия сформировала третий список обвиняемых, которые раскаялись в содеянном и находятся в тяжелом социальном положении. Также приняли соответствующие меры по их возвращению в семьи.

«1 ноября 2022 года по предложению и запросу Жокаргы Кенеса на основании государственных гарантий Генпрокуратура вернула семьям еще 35 обвиняемых», - говорится в сообщении.

Сообщается, что количество подозреваемых, возвращенных родственникам по инициативе комиссии, достигло 107 человек.

В начале июля в столице Каракалпакстана Нукусе и других городах региона вспыхнули массовые протесты, жители выступили против новой редакции Конституции, которая лишает Каракалпакстан суверенного статуса, дающего право выхода из состава Узбекистана.

Протест был подавлен силой. 4 июля власти Узбекистана заявили о гибели 18 человек и задержании 516 человек. Из них 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. В этот же день парламент Узбекистана принял официальное решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок к Конституции страны.