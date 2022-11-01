Главнокомандующий ВСУ рассказал, сколько и какие ракеты ударили по Украине 31 октября

Валерий Залужный

CentralAsia (CA) - Российские войска в понедельник, 31 октября запустили по Украине 78 ракет и пять дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, «Россия применила для ударов по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к комплексам С-300, четыре беспилотника Shahеd-136 и один беспилотник Ланцет-3».

Ранее, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что во время российской атаки удалось сбить 45 из 55 запущенных ракет.

Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве.