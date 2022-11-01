экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Главнокомандующий ВСУ рассказал, сколько и какие ракеты ударили по Украине 31 октября
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Предыстория: В Киеве и в нескольких областях Украины прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  Российские войска в понедельник, 31 октября запустили по Украине 78 ракет и пять дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, «Россия применила для ударов по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к комплексам С-300, четыре беспилотника Shahеd-136 и один беспилотник Ланцет-3».

Ранее, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что во время российской атаки удалось сбить 45 из 55 запущенных ракет.

Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Глава МИД Украины заявил о согласии 12 государств передать стране энергооборудование
  • В Казахстане с 2023 года будут взимать туристский взнос с иностранцев
  • Турция намерена продолжить работу в рамках «зерновой сделки», несмотря на выход из нее РФ, - Эрдоган


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com