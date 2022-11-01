Численность населения Казахстана приблизилась к 19,7 млн человек

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана к 1 октября достигла 19 692 тыс. человек, увеличившись с начала года на 188,7 тыс. или 0,97%, сообщило бюро национальной статистики РК.

Больше всего за первые девять месяцев 2022 года население выросло в столице – здесь рост достиг 3,48%, в Алматы – 2,17%, в Мангистауской области – 2,08%, в Шымкенте – 1,88% и Алматинской области - 1,25%.

Население столицы к 1 октября достигло 1 340,8 тыс. человек, Алматы – 2 147,1 тыс., Шымкента – 1 184,1 тыс.

В первые девять месяцев рост населения отмечался в 14 из 20 регионов Казахстана.

В числе регионов с убывающим населением остаются Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,77%, Костанайская область – на 0,39%, Восточно-Казахстанская область – на 0,29%, Абайская область – на 0,28%, Павлодарская область – на 0,22% и Карагандинская область – на 0,07%.

Минимальным остается рост в Жетысуской области – 0,03%, в Акмолинской области – 0,04% и Улытауской области – 0,05%.

При этом в одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 16 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь-сентябрь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в эти месяцы выросло на 1,34% до 12 152 тыс. человек, сельское население – всего на 0,38% - до 7 540 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,7%, доля сельского населения - 38,3%.

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