Президент Туркменистана выразил соболезнования руководству Индии в связи с гибелью людей при обрушении моста

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с обрушением моста в штате Гуджарат, повлекшим за собой многочисленные жертвы и травмы.

«В этот непростой момент президент Туркменистана передал родным и близким погибших свои искренние соболезнования и соболезнования, а также выразил молитвы о скорейшем выздоровлении пострадавших», - говорится в сообщении.

Пешеходный мост через реку Мачху рухнул вечером 30 октября в индийском городе Морби (штат Гуджарат). Число погибших достигло 141. Построенный в конце XIX века подвесной мост обрушился в разгар праздника Дивали, через несколько дней после полугодового ремонта. В момент обрушения на мосту было около 500 человек, в том числе много детей.