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Иран решил устроить публичные суды над тысячами задержанных в ходе протестов

CentralAsia (CA) -  Власти Ирана проведут публичные суды в Тегеране и других городах за пределами столицы над двумя тысячами задержанных в ходе протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини. Подозреваемые обвиняются в «актах саботажа», включая убийства и поджоги. Об этом сообщает Arab News.

По словам главы судебной системы Ирана Голама-Хоссейна Мохсени Эджея, задержанные участники протестов, «намеревавшиеся свергнуть режим, зависят от иностранного влияния и будут наказаны в соответствии с правовыми стандартами».

Власти не сообщили, сколько человек было арестовано по всей стране, по данным правозащитников, общее число арестованных составляет 14 тысяч человек.

Информационное агентство иранских правозащитников (HRANA) также сообщило, что 284 человека, включая 45 детей, были убиты силами безопасности в ходе подавления протестов. Отмечается, что 35 сотрудников службы безопасности также были убиты.

Общенациональные протесты в Иране начались в сентябре из-за смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини, которая скончалась после ареста «полицией нравов» за неправильное ношение хиджаба.

До сих пор в стране не стихают протесты, они сопровождаются столкновениями с правоохранителями и охватили несколько городов, включая столицу Тегеран.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в свою очередь обвинил США и президента Джо Байдена в разжигании хаоса в стране.

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