Иран решил устроить публичные суды над тысячами задержанных в ходе протестов

CentralAsia (CA) - Власти Ирана проведут публичные суды в Тегеране и других городах за пределами столицы над двумя тысячами задержанных в ходе протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини. Подозреваемые обвиняются в «актах саботажа», включая убийства и поджоги. Об этом сообщает Arab News.

По словам главы судебной системы Ирана Голама-Хоссейна Мохсени Эджея, задержанные участники протестов, «намеревавшиеся свергнуть режим, зависят от иностранного влияния и будут наказаны в соответствии с правовыми стандартами».

Власти не сообщили, сколько человек было арестовано по всей стране, по данным правозащитников, общее число арестованных составляет 14 тысяч человек.

Информационное агентство иранских правозащитников (HRANA) также сообщило, что 284 человека, включая 45 детей, были убиты силами безопасности в ходе подавления протестов. Отмечается, что 35 сотрудников службы безопасности также были убиты.

This clip shows Islamic regime’s forces in Iran shooting at residential buildings. This is an obvious evidence why this regime must be changed! This regime is not only dangerous for Iranian citizens but the whole world too!#MahsaAmini #مهسا_امینیpic.twitter.com/aAscNj0sLo