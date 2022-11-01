Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в Армению, Казахстан и Кыргызстан, - РБК

CentralAsia (CA) - После объявления в России частичной мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для релокации — Армению, Казахстан и Кыргызстан. Об этом РБК рассказали два источника в TikTok и бывший сотрудник компании.

26 октября, руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина у себя на странице в LinkedIn сообщила, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.

По словам одного из собеседников РБК, до начала специальной военной операции в российском офисе TikTok работали 200–300 сотрудников, какая-то часть из них физически находилась не в России (какая — он затруднился сказать), но сейчас, «судя по сообщениям в [рабочих] чатах, каждый третий сотрудник находится в других странах».

После начала частичной мобилизации работодатель предложил сотрудникам, которые не захотели продолжать работать из России, переехать в одну из трех стран, но расходы на транспорт, жилье и т.п. сотрудник должен был полностью взять на себя. С середины октября компания разрешила сотрудникам российского офиса работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. Но чтобы воспользоваться этой опцией, им необходимо было подписать дополнительное соглашение к трудовому договору о работе из другой страны. При этом часть сотрудников выражали обеспокоенность тем, что у них нет отсрочки, а российское юрлицо TikTok не включено в реестр ИТ-компаний и не может обеспечить своим сотрудникам бронь. Однако представители TikTok на это отвечали, что «они обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию», рассказал собеседник РБК.

Один из собеседников РБК, близких к TikTok, рассказал, что после приостановки работы TikTok в России часть сотрудников российского офиса стали работать в других международных командах, например ближневосточной, но оставались при этом сотрудниками российского офиса.