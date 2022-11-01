Шойгу: 87 тыс. мобилизованных направлены на фронт

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что все регионы направили в воинские части установленное для них количество мобилизованных. По его словам, из 300 тыс. призванных в зоне боевых действий находятся 87 тыс. человек. Он утверждает, что срочников отправлять в зону военной операции не будут.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек»,— рассказал Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что с мобилизованными работают около 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе военной операции, сейчас на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений.

Глава Минобороны признал, что в начале частичной мобилизации в работе военкоматов были недостатки. Он уверяет, что их устранили. «Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты»,— считает Сергей Шойгу.

Частичная мобилизация была объявлена в России по указу Владимира Путина 21 сентября. 28 октября Шойгу доложил президенту о завершении мобилизации. Вчера, 31 октября, Путин подтвердил окончание процесса, при этом отдельного указа о завершении мобилизации он не подписывал. С сегодняшнего дня, 1 ноября, в РФ начался осенний призыв в армию на срочную службу, в этом году его отложили на месяц.