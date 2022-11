Власти Южной Кореи признали ошибки во время празднования Хэллоуина

CentralAsia (CA) - Власти Южной Кореи признали ошибки в сдерживании толпы, которые привели к смертельной давке в канун Хэллоуина, передает DW.

Во вторник, 1 ноября, начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын сделал первое признание об ошибках официальных лиц и извинился за инцидент во время празднования Хэллоуина в сеульском районе Итхэвон.

#SouthKorean police chief Yoon Hee-keun apologized for the Itaewon #stampede.



He said he felt "deeply responsible" for public safety and that crowd control on the night was "inadequate." pic.twitter.com/aXBcN8GrYT — International Defence Desk (@DefenceDesk_) November 1, 2022

Он заявил, что чувствует «безграничную ответственность за общественную безопасность» и что контроль над толпой в ту ночь был «неадекватным». Юн сообщил, что в ту ночь на горячую линию экстренной помощи страны поступило несколько звонков, прежде чем произошла смертельная давка.

❕CONTENT WARNING❕



New Footage released captures the moment the Itaewon crowd gets pushed down the alley.



Netizens comment that many people started pushing each other, which caused more chaos. pic.twitter.com/gouCujUeuK — GLOBALMYEON (@globalmyeon) October 30, 2022

Так, первый звонок на номер южнокорейской службы экстренной помощи поступил в 18:34 по местному времени - за несколько часов до того, как, по сообщениям, началась смертельная давка - и в течение следующих трех с половиной часов было еще 10 звонков.

По словам Юн Хи Гына, поскольку мероприятие не было официально зарегистрировано организатором, ни полиции, ни местным властям не было поручено заранее управлять толпой и их реакция была недостаточной.

The memorial outside of Itaewon station is collecting more and more flowers, handwritten notes, candles and bottles of soju. There were a few young people and adults shedding tears. pic.twitter.com/IO5zosb7ac — Kelly Kasulis Cho (@KasulisK) October 31, 2022

«Вместо того, чтобы придираться к тому, был ли у мероприятия организатор или нет, важна безопасность людей и нам нужно принять тщательные меры», - заявил в свою очередь президент Юн Сок Ель.

Полиция создала целевую группу из 475 человек для расследования трагедии в канун Хэллоуина. Начальник полиции Южной Кореи пообещал провести полное расследование, при этом не ответив на вопросы о том, уйдет ли он в отставку.

South Korean Interior Security Minister Lee Sang-min bowed and apologized for the stampede in Seoul's Itaewon on the same day. Reported that this is one of the most serious disaster in the history of South Korea, the first apology of senior South Korean government officials. pic.twitter.com/d0DwgkStdf — News Show (@lixi32730051) November 1, 2022

Министр внутренних дел Ли Сан Мин также принес извинения гражданам за инцидент, в результате которого погибли 156 человек и 152 получили ранения.

Напомним, десятки тысяч людей собрались в субботу, 29 октября, на улицах популярного сеульского района Итхэвон на первое празднование Хэллоуина за три года. Хаос разразился, когда произошло столпотворение, люди начали терять сознание.