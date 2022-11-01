Пункт пропуска «Зангиота-Коплонбек» на узбекско-казахстанской границе закроется с 1 декабря, а не с 1 ноября

CentralAsia (UZ) - Автомобильный погранично-таможенный пункт пропуска «Навои» («Зангиата») на границе Узбекистана и Казахстана (на казахстанской стороне — «Капланбек») будет закрыт на реконструкцию и модернизацию не с 1 ноября, как сообщалось ранее, а с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В сообщении говорится, что премьер-министры Узбекистана и Казахстана договорились об этом в рамках заседания глав правительств стран СНГ в Астане 28 октября.

1 ноября КПП посетил председатель ГТК Акмалхужа Мавлонов. Он ознакомился с проектом реконструкции, который начнётся и завершится одновременно и с узбекистанской, и с казахстанской стороны.

После реконструкции КПП «Навои» обретёт современный вид, количество проездов для транспорта будет удвоено, а суточная пропускная способность вырастет с 300 до 1000 транспортных средств, отметили в комитете. Время прохода границы сократится в три раза, для водителей будут созданы все необходимые условия.

Модернизация пункта пропуска была предусмотрена указом президента Узбекистана от 27 апреля. До полного закрытия КПП для модернизации здесь начаты работы по демонтажу.

Во время реконструкции водители грузовых автомобилей смогут проезжать границе через КПП «Яллама-Б. Конысбаев», который имеют высокую пропускную способность для этого вида транспорта, а водители легковых автомобилей и пешие граждане могут воспользоваться другими удобными для них пунктами.

Учитывая закрытие КПП «Навои» на реконструкцию, ГТК привлечёт дополнительные силы и средства для предотвращения сильной загруженности других пунктов пропуска.

Глава ГТК и представители комитета во время посещения КПП осмотрели дороги, ведущие к пункту пропуска, и прилегающие территории и обсудили возможности расширения КПП.