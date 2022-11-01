CentralAsia (KZ) - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана на среду, сообщает РГП «Казгидромет».

«В Туркестанской области утром и днем 2 ноября в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте утром и днем 2 ноября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане 2 ноября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В Жамбылской области ночью и утром 2 ноября в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе 2 ноября ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

«В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Кызылорде ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с», - предупредили синоптикии.

В Карагандинской области на востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный в центре, на востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Караганде 2 ноября днем ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 18 м/с.

В области Улытау на западе, севере, востоке ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области 2 ноября ночью и утром на севере ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске 2 ноября ночью и утром ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с.

В области Жетысу ночью и утром 2 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-восточный на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области на большей части ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

«В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с», – отмечено в информации.

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