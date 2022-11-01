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Россия продолжит переговоры с ООН и Турцией о «зерновой сделке»

CentralAsia (CA) -  Россия готова поставлять зерно по приемлемым ценам заинтересованным государствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Однако он уточнил, что российская сторона намерена продолжить диалог с ООН и Турцией о перспективах «зерновой сделки».

«Независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тыс. тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам»,— сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Премьер-министр отметил, что после атаки на российские корабли, ответственность за которую Мишустин возложил в Украину, невозможно гарантировать безопасность гуманитарного коридора.

Тем не менее, по словам Михаила Мишустина, Москва продолжит «диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений».

Удары по кораблям и инфраструктуре Севастополя были нанесены 29 октября. Минобороны России заявило, что были атакованы корабли, которые участвовали в обеспечении безопасности «зернового коридора».

После атаки российская сторона приостановила участие в зерновой сделке. Запад призвал Россию вернуться к своим обязательствам.

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