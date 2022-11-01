В КНДР заявили, что «сценарий ядерной войны» от США вошел в финальную стадию

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CentralAsia (CA) - Неназванный представитель МИД КНДР заявил, что сценарий США о ядерной войне с КНДР вступил в финальную фазу. Его заявление опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Все факты отчетливо демонстрируют, что американский сценарий ядерной войны с КНДР вошел в финальную стадию»,— заявил представитель МИД КНДР. Он также назвал учения США и их союзников «агрессивными».

«США — единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов, они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР»,— добавил представитель МИД КНДР.

В октября ситуация на Корейском полуострове обострилась. На фоне учений США и Южной Кореи КНДР провели ряд ракетных запусков, одна из ракет была направлена в сторону Японии. В КНДР отказались от переговоров с США и Южной Кореей.