США пообещали передать Украине системы ПВО NASAMS «в ближайшем будущем»

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CentralAsia (CA) - Украина пока не получила американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, заявили в Пентагоне. Там уточнили, что передадут их Киеву, но не назвали конкретные сроки.

«Две установки NASAMS будут переданы Украине в ближайшем будущем»,— сказал журналистам неназванный высокопоставленный представитель ведомства. Он добавил, что позднее планируется передать еще шесть ЗРК.

26 октября гендиректор Raytheon Technologies, выпускающей эти ЗРК, Грег Хейес сказал, что Украина уже получила два ракетных комплекса. 28 октября Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи еще на $275 млн. Она включает в том числе ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие.