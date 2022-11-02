Планы по скорой продаже трети Монгольской фондовой биржи «серьезны», — говорит испольнительный директор биржи

CentralAsia (MNG) - Планы правительства Монголии по частичной приватизации фондовой биржи приграничного рынка разрабатывались годами. Глава биржи теперь говорит, что план, наконец, может быть реализован в течение нескольких месяцев и, в случае успеха, приведет к еще более крупным первичным публичным предложениям (IPO).

Монгольская фондовая биржа (МФБ), полностью принадлежащая государству с момента ее создания в 1991 году, может разместить до 34% своих акций к концу года, заявил главный исполнительный директор Алтай Хангай в Zoom. Остальные 66% останутся в руках правительства, контролируемого Министерством финансов.

Монголия распродала многие активы, принадлежавшие государству в коммунистическую эпоху, в основном производители продуктов питания и текстильные компании, во время грязной волны приватизации в 1990-х годах. Граждане в то время получали ваучеры на покупку акций компаний; многие продали их молодым предпринимателям, которые впоследствии стали одними из самых богатых олигархов страны.

Тем не менее, многие из крупнейших государственных предприятий Монголии (ГП), включая национальную авиакомпанию, горнодобывающие активы и фондовую биржу, остаются под контролем правительства даже после неоднократных попыток сделать их публичными.

Алтай считает, что долгожданное IPO МФБ неминуемо. «На этот раз все серьезно, ранее у нас были гипотетические переговоры, но на этот раз все серьезно, и все идет», — сказал он.

Парламент и правительство одобрили план приватизации биржи, — сообщил Алтай. Далее биржа должна представить свой проспект в Комиссию по финансовому регулированию.

«Это быстро продвигается. Сейчас мы подбираем аудиторов и андеррайтеров», — сказал Алтай, дважды руководивший биржей, сначала с 2011 по 2014 год, а теперь с 2016 года.«Мы должны выйти на биржу в этом году и получить листинг 34%».

Жавхлан Иванов, главный операционный директор MФБ, сказал, что ожидает, что проспект биржи будет представлен в Комиссию по финансовому регулированию (КФР) к концу ноября или началу декабря. Утверждение КФР является последним шагом перед листингом акций.

Предыдущие попытки разместить акции MФБ касались Лондонской фондовой биржи, но так и не были реализованы. В 2012 году Лондон помог монгольской бирже перейти на торговую платформу MillenniumIT. Позже пара координировала разработку других технологий и нормативных требований.

Рыночная капитализация биржи составляет 1,6 миллиарда долларов, а средний дневной объем торгов составляет около 700 000 долларов. В сентябре он был одобрен FTSE Russell для включения в индекс Frontier. Доверие также повысилось в 2018 году с появлением первой зарегистрированной на перекрестном листинге компании Erdene Resources Development Corp. (TSX: ERD) из Новой Шотландии, которая также торгуется на фондовой бирже Торонто.

Питер Акерли, генеральный директор Erdene Resources Development Corp, сказал, что кросс-листинг позволил золотодобытчику стать более открытым для монгольской общественности благодаря выпуску пресс-релизов и периодических отчетов на двух языках. Erdene привлекла 6 млн долларов на MФБ и привлекла 6000 заинтересованных сторон в Монголии.

По словам Алтая, основными инвесторами в нынешнем стремлении сделать государственные предприятия публичными будут отечественные ценные бумаги и финансовые услуги.Он отказался рассуждать о том, сколько может поднять предложение акций MФБ.

Усилия по приватизации могут помочь фондовому рынку стабилизироваться после недавнего катания на американских горках. В прошлом году MФБ выросла на 133%, что, пожалуй, больше, чем на любой фондовой бирже, но в этом году она упала на 18%.

Торговому обороту на бирже частично способствовал ряд выпусков облигаций. В прошлом году государственная угледобывающая компания Erdenes Tavan Tolgoi разместила на рынке облигации на сумму 245 млн долларов.

Также помогают измененные банковские кодексы, которые требуют, чтобы пять крупнейших банков стали публичными компаниями к концу 2023 года. Проверка качества активов банков завершена, и процессы IPO продвигаются — ранее в этом месяце Төрийн банк привлек монгольский тугрик ( тугриков) 25,4 млрд ($7,9 млн), разместив 5% своих акций.

Ангана Банерджи, глава миссии МВФ в Монголии, заявила, что поддерживает план публичного размещения банков, но добавила, что Банку Монголии необходимо внимательно следить за развитием событий в банковском секторе и при необходимости принимать надзорные меры.

«Интенсивный надзор будет оправдан, учитывая экономическую неопределенность в Монголии», — сказала Банерджи.

В заявлении, сделанном ранее на этой неделе, Международный валютный фонд посоветовал стране действовать осторожно, поскольку она движется к приватизации своих нефинансовых активов ГП.

«Приватизации нефинансовых государственных предприятий должна предшествовать надежная оценка рисков,усиленный надзор за долгом и инвестициями государственных предприятий, надежная нормативно-правовая база [и] прозрачная отчетность», — заключил МВФ.

В отчете добавляется, что приватизация должна включать в себя законодательство для установления более строгой финансовой дисциплины на госпредприятиях, например, путем принятия оговорки о несанкционировании.

Предлагаемое IPO станет победой для правительства Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, которое позиционирует себя как прогрессивный кабинет, стремящийся к быстрому развитию инфраструктуры, технологий и инвестиций. Алтай заявил, что приватизация MФБ может послужить лакмусовой бумажкой для продажи других государственных активов.

«Мы будем первопроходцами», — сказал Алтай. «Я думаю, что если этот листинг пройдет успешно, за ним последуют и другие государственные активы».

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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