Готово предварительное ТЭО проекта строительства скоростной автомагистрали Алтанбулаг — Замын-Ууд, — премьер Монголии

CentralAsia (MNG) - Вчера состоялось онлайн-заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Заседание проходило под председательством премьер-министра Госсовета КНР Ли Кэцяна.

На встрече присутствовал и выступил с речью премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. В первую очередь он поздравил премьер-министра Госсовета КНР Ли Кэцяна, успешно организующего расширенное заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС в непростое экономическое время, вызванное пандемией и сложностью международные связи. Он также выразил глубокую скорбь в связи с трагической аварией в штате Гуджарат на западе Индии, в результате которой погибли более 130 человек. Было отмечено, что с момента вступления Монголии в ШОС в качестве первой страны-наблюдателя в 2004 году она стремится активно участвовать в сотрудничестве организации.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил удовлетворение тем, что сегодняшнее заседание ШОС знаменует собой день ввода в эксплуатацию важных ворот «экономического коридора Монголия — Россия — Китай» и 745-километровой вертикальной оси магистрали, соединяющей Азию и Европу. Она является частью автомобильной дороги общей протяженностью 4500 км от города Урумч Синьцзян-Уйгурского региона до Новосибирска, Россия, через портов аймаков Ховд и Баян-Өлгий в западной Монголии. Он сказал, что Монголия смогла использовать свое географическое преимущество для создания транзитного коридора, соединяющего Азию и Европу, и внести свой вклад в региональный экспорт и интеграцию.

Он также сообщил, что предварительное ТЭО проекта строительства скоростной автомагистрали Алтанбулаг — Замын-Ууд, соединяющей три страны, готово, и выразил просьбу встретиться и обсудить этот вопрос с властями Китая и России в ближайшее время.

В первые 10 лет долгосрочной политики развития «Видение-2050» правительства Монголии, или к 2030 году, «Политики нового возрождения» с шестью наборами целей, включая порты, энергетику, промышленность, сбалансированное развитие городских и сельские районы, зеленое развитие и государственная производительность. Политика была разработана в соответствии с планированием политики развития соседних России и Китая и целями стран региона. Эта политика представляет собой комплексную программу взаимовыгодного партнерства, основанную на активном участии международных предприятий и инвесторов и сотрудничестве стран региона.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ сообщил, что правительство Монголии уделяет все внимание развитию портовой инфраструктуры и транспортной логистики. И он пригласил глав правительств государств-членов, принявших участие во встрече, к совместной работе над взаимовыгодными экономическими проектами в рамках «Политики нового возрождения».

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