Все министерства примут участие в подготовке к Году посещения Монголии

CentralAsia (MNG) - Правительство объявило ближайшие годы в сфере туризма «Годом посещения Монголии». Министерство окружающей среды и туризма сообщает, что в рамках проекта, который будет открыт в начале следующего года, все правительственные министерства будут работать при поддержке всех соответствующих секторов электронных коммуникаций, связи, дорог, транспорта, воздушного транспорта и услуг, и необходимо быть скоординирована и тщательно спланирована предстоящая работа.

На первом заседании Национального комитета по развитию туризма, недавно созданного при правительстве под председательством премьер-министра, были намечены рабочие подразделы по подготовке к визитному году. В частности, здесь важна координация и участие Министерства иностранных дел, Министерства автомобильного транспорта и развития, Министерства культуры и Министерства электронных коммуникаций.

Министерство окружающей среды и туризма подчеркивает необходимость поддержки туристического сектора всеми государственными министерствами, начиная с продвижения культуры за рубежом.

Министерство окружающей среды и туризма сообщило, что наша страна поставила цель принять в этом году 250 тысяч туристов, и на данный момент она выполнена на 90 процентов. По состоянию на первые 10 месяцев этого года от туристического сектора в государственный бюджет поступило около 750 миллиардов тугриков ($ 221.2 млн). Предполагается, что к концу года можно будет инвестировать один триллион тугриков ($ 294,9 млн).

В 2019 году Монголия приняла 577 000 иностранных туристов и получила 607 миллионов долларов США дохода от этой отрасли, тогда как в 2020 году было принято 58 859 туристов и 33 100 туристов в 2021 году. Однако с тех пор, как Монголия открыла свои границы в феврале этого года, было принято 210 000 туристов.

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