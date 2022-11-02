300 женщин, представляющих МСП и бизнес, собрались, чтобы обсудить «зеленую маркировку и зеленое финансирование» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Конференция «Зеленая маркировка и зеленое финансирование» была организована Министерством окружающей среды и туризма, а новый проект «Переключение на зеленую экономику», реализованный организацией People in Need, профинансировал EU-Switch Asia. Более 300 женщин, работающих в малых и средних предприятиях, собрались, чтобы обсудить экологическую маркировку и финансирование — жизненно важные инструменты для обеспечения устойчивого производства и потребления в Монголии.

Проект «Переход на зеленую экономику» направлен на поддержку 1500 ММСП, производящих продукты питания и напитки, 30 ассоциаций производителей продуктов питания и напитков (BA) и 750 розничных продавцов во внедрении методов экономики замкнутого цикла с помощью рыночной системы экомаркировки. Кроме того, в центре проекта находится поддержка малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами, которые часто лидируют, когда речь идет о чистых, безопасных и экологически чистых методах ведения бизнеса. «Исследования структур «ООН-женщины», «ООН-Окружающая среда» и многих других показывают, что наделенные полномочиями женщины являются отличными предпринимателями в таких областях, как возобновляемые источники энергии и разработка более экологичных бизнес-моделей. Когда женщины получают навыки и финансовую поддержку, они могут процветать. И чаще всего, если женщины добиваются успеха, они приводят с собой других», — сказала Аксель Никез, посол ЕС в Монголии, в своем выступлении перед участниками.

«Монголия обязалась сократить выбросы парниковых газов на 22,7% в течение следующих восьми лет. «Тем не менее, правительство Монголии признает, что предстоит еще много работы для достижения амбициозных целей Парижского соглашения по климату и целей в области устойчивого развития», — сказал Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, министр окружающей среды и туризма Монголии.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦИТАТА ОТ ЦЭРЭНДУЛАМ: Правительство Монголии, благодаря нашим партнерам, таким как Европейский Союз, ускоряет переход к «зеленой» экономике. Этого мы не можем достичь в одиночку. Работа рука об руку с частным сектором и сообществами, особенно с женщинами-лидерами, является ключом к построению инклюзивной зеленой экономики.

Конференция «Зеленая маркировка и зеленое финансирование» является важной возможностью обучения для проекта «Переход на зеленую экономику», финансируемого EU Switch Asia, поскольку предприятия, возглавляемые женщинами, являются жизненно важной частью для достижения целей проекта, продвижения устойчивого потребления и производства и решить проблему изменения климата. «Когда речь идет о борьбе с изменением климата и содействии устойчивому потреблению и производству, мы должны донести мысль о том, что женщины, как и все вы здесь сегодня, играют ключевую роль в формировании инклюзивного и устойчивого развития», — сказала посол Никез.

Проект «Переключение на зеленую экономику» стремится найти устойчивые решения для решения проблем продовольственной безопасности и изменения климата, а также продвигать гендерное равенство.

Проект «Переключение на зеленую экономику» был разработан и реализуется организацией People in Need (PIN) во главе, совместно с МНПО Caritas Czech Republic, Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования и НПО «Решения для развития». В соответствии с национальной стратегией страны по сокращению выбросов парниковых газов на 22,7% к 2030 году, это первый проект SWITCH-Asia в агропродовольственном секторе и секторе напитков, который будет реализован в Монголии.

Switch Asia: Программа SWITCH-Asia, запущенная в 2007 году, является крупнейшей финансируемой Европейским Союзом программой содействия устойчивому потреблению и производству (SCP), поддерживающей 24 страны Азии и Центральной Азии. Общая цель программы — способствовать устойчивому и инклюзивному росту, способствовать экономическому процветанию и сокращению бедности в Азии и Центральной Азии, а также переходу к низкоуглеродной, ресурсоэффективной экономике замкнутого цикла.

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