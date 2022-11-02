Монгольские игроки обыграли бразильских легенд и заставили замолчать бразильских болельщиков в Рио-де-Жанейро

CentralAsia (MNG) - Major, крупнейший турнир по CS:GO в киберспорте, продолжается в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В турнире с призовым фондом $1,25 млн соревнуются лучшие 24 команды, отобранные из каждого региона. Азиатско-Тихоокеанский регион представляет монгольская команда «IHC Esports».

Наши ребята, плохо отыгравшие в первый день турнира и неудачно финишировавшие, 2 ноября 2022 года сыграли беспроигрышный матч против команды «00Nation» страны-организатора. Бразильская команда состоит из игроков, которых можно назвать живыми легендами CS:GO, лучшим игроком мира 2016 и 2017 годов, двукратным чемпионом Major «Coldzera» или Marcelo David и чемпионом Major «Taco» Epitasio de Melo.

По итогам продлившегося почти пять часов матча за три места IHC Esports одержали победу со счетом 2-1. Команда «00Nation» выиграла на выбранном ими «Древнем», но наши ребята взяли реванш на «Инферно» и окончательно взяли верх на «Эстакаде».

Yones Arena на 15 000 мест была заполнена бразильцами, которые болели за свою команду. Но наши ребята победили и заставили бразильцев замолчать.

В этот день отличные выступления показал «Blitz» Б.Гарьдмагнай из команды «IHC Esports», а «kabal» или Б.Бат-Энх, имеющий большой опыт, в важные моменты наносил полезные выстрелы.

Таким образом, наши ребята продолжили свой путь с одной победой и двумя поражениями. Конечно, у них сейчас остались игры, которые они не могут позволить себе проиграть.

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