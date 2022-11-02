Монгольский айронмен Тамаваси Мөнх-Оргил стал самым возрастным борцом японского сумо

Тамаваси Мөнх-Оргил

CentralAsia (MNG) - Монгольский айронмен Тамаваси Мөнх-Оргил Батжаргал стал самым старым борцом за 40 лет, который вернул себе продвижение в высшие чины сумо после того, как 37-летний спортсмен был внесен в список комусуби в понедельник в рейтинге Японской ассоциации сумо перед Гранд-турниром сумо Кюсю 13-27 ноября.

Тамаваси, которому 16 ноября, в четвертый день 15-дневных соревнований в центре Фукуока Кокусай, исполнится 38 лет, был повышен с 3-го места рядового борца маэгашира после победы в своем втором крупном турнире в карьере в сентябре.

Он будет соревноваться в трех рангах «саньяку» ниже йокодзуны впервые с июля 2019 года и разделит внимание с сэкиваке Митакеуми.

Трехкратный обладатель Кубка Императора Митакеуми будет иметь один шанс в Фукуоке, чтобы восстановить повышение до озэки, второго по величине ранга в сумо, но ему потребуется 10 побед, чего он в последний раз добился в марте на своем первом турнире в качестве озэки.

На турнире, скорее всего, не будет единственного йокодзуна из сумо Тэрунофудзи, которому недавно сделали операцию на колене.

Мөнх-Оргил Батжаргал родился 16 ноября 1984 года в интеллигентной семье. Папа богатыря — учитель черчения, мама — преподавательница монгольского языка для иностранных студентов.

В детстве Мөнх-Оргил Батжаргал увлекался баскетболом, волейболом, настольным теннисом, недолго занимался национальной борьбой бөх.

В профессиональное сумо юношу привела старшая сестра, проходившая стажировку в Токийском университете. Мөнх-Оргил несколько раз приезжал в Японию по ее приглашению. Однажды девушке пришла в голову идея пристроить высокого и крепкого братишку в одну из борцовских школ. Вместе они отправились на удачу в район Рёгоку и повстречались случайно рядом с «комнатой» Идзуцу с Какурю. Журавль-Дракон дал им телефон Кёкусюдзана. Отзывчивый пионер монгольского профессионального сумо пристроил юного земляка в Катаонами-бэя.

Мөнх-Оргил бросил учебу в уланбаторском университете, где больше года он постигал основы гостиничного менеджмента, и в январе 2004-го года дебютировал на профессиональном дохё.

Тренер-наставник дал красавцу монголу борцовский псевдоним Тамаваси (Тама — драгоценный шар, красивый камень; Васи — орел).

Ровно четыре года понадобилось монгольскому Орлу, чтобы пройти путь от подготовительного класса маэдзумо до второго элитного дивизиона дзюрё.

Заслужив статус сэкитори, Мөнх-Оргил впервые получил от ояката Катаонами разрешение отправиться в отпуск на родину.

В сентябре 2008-го года Тамаваси дебютировал в высшей лиге профессионального сумо — макуути.

В январе 2017-го года монгольский Орел впервые носил звание сэкивакэ.

В январе 2019-го года, в 34 года, яркий представитель толчкового стиля борьбы завоевал Кубок Императора. В сентябре 2022-го года, в возрасте 37 лет и 10 месяцев, Тамаваси добился второго юсё.

Примером для подражания и в жизни, и на дохё Тамаваси считает возглавляющего школу Катаонами экс-сэкивакэ Тамакасуга.

Хобби богатыря — рукоделие.

Любимая еда монгольского силача — тэмпура. А угрей и морских ежей Орел терпеть не может.

Мөнх-Оргил женат на монгольской красавице, воспитывает двух сыновей.

Рост атлета 190 см. Боевой вес 170 кг.

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