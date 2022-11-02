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Впервые на австралийском радио будет транслироваться программа на монгольском языке

CentralAsia (MNG) -  Пилотная программа SBS Mongolian будет транслироваться на австралийском общественном вещателе SBS Radio 1.

Первый эпизод трансляции на монгольском языке начнется 3 ноября в 2 по местному времени.

Каждый четверг с 14:00 будет проходить часовая монгольская программа.

Это счастливый момент для первой официальной программы на монгольском языке на австралийском радио. Ранее публиковавшая все свои программы на цифровом сайте sbs.соm.аu/mоngоliаn, с сегодняшнего дня это шаг вперед благодаря комбинированной работе в цифровом формате и на радио.

Об этом сообщила Ж.Ундрахбаяр, продюсер программы SBS на монгольском языке.

SBS — это национальная многоязычная, многокультурная и коренная медиа-организация для всех австралийцев.

С момента своего основания в 1975 году SBS превратилась в современную, многоплатформенную и многоязычную медиа-организацию с шестью уникальными бесплатными телеканалами в SBS, National Indigenous Television (NITV), SBS VICELAND, SBS Food, SBS World Movies и SBS. УорлдВотч; обширная сеть радио-, аудио- и языкового контента, обеспечивающая более 60 различных в культурном и языковом отношении сообществ услугами на предпочитаемом ими языке; и инновационное цифровое предложение, в том числе потоковое вещание SBS On Demand, доступное для аудитории в любое время и в любом месте.

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