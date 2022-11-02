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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  КНДР произвела пуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них упала в 57 км от города Сокчхо. Об этом сообщает агенство Yonhap со ссылкой на японскую береговую охрану.

Береговая охрана предупредила находящиеся в регионе суда об опасности столкновения с обломками ракет. В случае их обнаружения кораблям предписано связаться с властями.

В Минобороны Японии заявили, что Токио выражает протест Северной Корее в связи с запуском баллистических ракет. Япония созывает совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками.

В прошлый раз КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря 6 октября. В конце сентября Северная Корея произвела как минимум четыре ракетных пуска. Пуски происходят на фоне крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи за пять лет. С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

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