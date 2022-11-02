Шавкат Мирзиёев принял главу МИД Германии Анналену Бербок

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября принял делегацию Германии во главе с федеральным министром иностранных дел Анналеной Бербок, находящуюся в Узбекистане с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке.

Отмечена важность продолжения продуктивных обменов и консультаций на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, эффективного задействования механизмов поддержки совместных деловых инициатив и бизнес-проектов, проведения культурно-гуманитарных мероприятий.

Выражено удовлетворение ростом показателей взаимной торговли и инвестиций. С начала этого года товарооборот вырос на 45%. Объемы привлеченных инвестиций по итогам текущего года составят до 1 миллиарда евро. В частности, в настоящее время в Узбекистане успешно работают свыше 200 ведущих немецких компаний.

Кроме того, расширяется финансово-техническое сотрудничество, в том числе по линии банка «KfW» и Германского общества по международному сотрудничеству.

Бербок подчеркнула приверженность Германии всемерной поддержке программы демократических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане.

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