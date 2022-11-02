экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский оценил последствия ударов России для энергетики Украины
Владимир Зеленский, Кадри Симсон
Владимир Зеленский, Кадри Симсон

CentralAsia (CA) -  Около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, получили повреждения в результате российских ударов, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, стороны обсудили мероприятия по стабилизации работы энергосети и дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. «Я уверен, что мы все восстановим и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу», — сказал Зеленский (Киев прекратил его 10 октября, в день, когда российское Минобороны впервые отчиталось о массированных ударах по объектам энергетики по всей Украине. Это произошло через два дня после взрыва на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы).

Симсон приехала в Киев во вторник, 1 ноября. Она осудила действия России и пообещала, что ЕС будет поддерживать Украину.

Российские атаки на объекты инфраструктуры Украины продолжились и в последующие дни. 31 октября из-за ударов в части Киева пропало электро- и водоснабжение (его восстановили на следующий день). Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро. В российском Минобороны заявили, что «цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что 12 стран предоставят Киеву оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Готово предварительное ТЭО проекта строительства скоростной автомагистрали Алтанбулаг — Замын-Ууд, — премьер Монголии
  • Планы по скорой продаже трети Монгольской фондовой биржи «серьезны», — говорит испольнительный директор биржи
  • NASA опубликовало снимок цветных озер Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com