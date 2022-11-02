В Киевской области подготовили 425 укрытий на случай ядерного удара

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CentralAsia (CA) - Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе подготовлено 425 укрытий на случай ядерного удара. «Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию».

По его словам, до 15 ноября их должны снабдить радиоприемниками.

«Последние восемь месяцев нас научили, что может произойти все что угодно. Как должностное лицо, я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально»,— сообщил Кулеба в интервью изданию «Громадске». По его словам, радиоприемники необходимы в убежищах, поскольку это единственное средство связи, которое будет работать после ядерного удара.

По его словам, в общей сложности в Киевской области есть около 1 тыс. укрытий, часть из них, представляющие собой полуподвальные помещения, не подойдут для защиты от радиационной опасности.

Как рассказал Алексей Кулеба, местные экстренные службы уже оснащены средствами радиационной защиты, а на прошлой неделе для оценки их готовности уже проводились учения. Он также заявил, что вопрос ядерной безопасности не поднимался в Украине на протяжении 30 лет. По его словам, все изменилось за последние пять месяцев.

26 октября под контролем президента России Владимира Путина прошли учения по нанесению ответного ядерного удара. После этого он заявил, что для России нет смысла применять ядерное оружие против Украины.

Согласно военной доктрине, Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение ядерного и других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников. Это также возможно в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.