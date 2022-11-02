КНДР запустила не менее 10 ракет, одна из которых пересекла морскую границу с Южной Кореей

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CentralAsia (CA) - В среду, 2 ноября, КНДР запустила не менее 10 ракет в восточном и западном направлениях, сообщает издание M.khan со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. В ведомстве заявили, что это первый случай с момента разделения Кореи, когда ракета приземлилась так близко к территориальным водам Южной Кореи — южнее Северной разграничительной линии (NLL).

Северная разграничительная линия (North Limit Line — NLL) — оспариваемая морская линия в Желтом море, которая фактически является морской границей между Южной Кореей и КНДР. Северная Корея не признает линию NLL и несколько раз пыталась ее оспорить.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, на данный момент со стороны Северной Кореи выпущено не менее 10 ракет различных типов, в том числе три баллистические ракеты малой дальности. Одна из ракет упала в международных водах, на 26 километров южнее NLL.

Морская граница подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 км), поэтому ракета упала очень близко к территории Южной Кореи, отметили в ведомстве.

Другие две ракеты приземлились в Японском море — одна в 57 км к востоку от прибрежного южнокорейского города Сокчхо, другая летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 км к северо-западу от острова.

Южнокорейские военные повысили уровень боевой готовности сразу после пуска ракет и заявили, что отреагируют на враждебные действия Пхеньяна.

Минобороны Японии ранее сообщило, что северокорейские ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Ракеты КНДР могли лететь по нестандартной траектории: высота составила 150 и 100 км, дальность полета — 150 и 200 км, отметили в ведомстве. Токио выразил протест Северной Корее и созвал совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками.