Путин назвал Эрдогану условие возврата России к зерновой сделке

CentralAsia (CA) - Россия может вернуться к зерновой сделке после того, как будет проведено расследование атаки украинских дронов по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Об этом президент Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в Кремле.

По словам Путина, украинская сторона «при поддержке западных кураторов» использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, которые обеспечивали безопасность маршрута.

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях», — указали в пресс-службе Кремля.

Соглашения Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки) были заключены 22 июля в Стамбуле по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН. Они предполагают открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных против нее санкций из-за боевых действий в Украине. В разговоре с Эрдоганом Путин заявил о невыполнении второй части договоренностей.

29 октября Россия приостановила участие в «зерновой сделке», объяснив это применением в Севастополе беспилотников против судов, которые участвовали в обеспечении безопасности судов с зерном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что обсуждать возобновление сделки возможно только после гарантий от Украины не использовать коридор для «атак на Россию».