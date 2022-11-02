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Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Москву с официальным визитом 

CentralAsia (TM) -  Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 ноября по приглашению спикера Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко прибыл в Москву с официальным визитом.

В Москве руководитель Халк Маслахаты Милли Генгеша проведёт три дня.

2 ноября он выступит с докладом на 532-м заседании Совета Федерации, проведёт «круглый стол» с участием российских сенаторов. Также у него запланировано ряд переговоров.

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