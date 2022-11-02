NASA опубликовало снимок цветных озер Казахстана

CentralAsia (KZ) - Астронавт на борту Международной космической станции сделал снимок цепочки небольших озер в степях Западного Казахстана.

Маленькие озера Аралсор и Жалпак, проявившиеся на фотографии коралловым и темно-зеленым цветами, расположены близ поселения Курманколь у дельты реки Ащыозек. Как поясняет NASA в своей статье, их окрашивают живущие в воде микроорганизмы.

«Испарение увеличивает соленость воды в этом регионе, что позволяет процветать различным видам солелюбивых микроорганизмов. Поскольку уровень солености и температура воды различаются, в каждом из озер доминируют разные виды микроорганизмов. Каждый из них дает свой цвет, поскольку разная глубина воды в озере усиливает или смягчает тона», - говорится в статье.

Фотография была сделана 15 июня членом экипажа 67-й экспедиции. Изображение было обрезано и улучшено для повышения контрастности, а артефакты объектива были удалены.

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