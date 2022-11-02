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По делу племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды из-за рубежа возвращены драгоценности на $230 млн, - Антикоррупционная служба Казахстана
Кайрат Сатыбалды
Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) -  Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем. По информации ведомства, в страну возвращены драгоценности на сумму свыше $230 млн и найдены вложенные в иностранные ценные бумаги $300 млн.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США, которые обращены в доход государства», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, установлено, что Сатыбалды вложил $300 млн в иностранные ценные бумаги. В ведомстве заверили, что «указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана».

Поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается, отметили в Антикоррупционной службе.

В сентябре 2022 года суд Астаны вынес приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Осужденный Кайрат Сатыбалдыулы будет отбывать наказание в колонии, расположенной в Восточно-Казахстанской области.

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