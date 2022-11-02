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В Узбекистане началась неделя паломнического туризма

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане началась неделя паломнического туризма. Она проходит с 1 по 3 ноября. Верующие со всего мира устремились в Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент и другие города. Об этом сообщат Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.

Организаторы недели подготовили насыщенную культурную и деловую программу.

Еженедельная программа включает в себя выставки, семинары, научно-практические конференции и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие паломнического туризма, посещение нового туристического центра Silk Road в Самарканде, Международной выставки ремесел на тему «Хива-столица туризма исламского мира», ярмарки «мировые мастера», а также паломничество по священным местам.

По прогнозам, в следующем году Узбекистан посетят до 7 млн иностранцев. Станет больше и путешественников внутри страны. По данным Минтуризма, их число достигнет 12 млн.

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