Британский словарь Collins выбрал главное слово 2022 года

CentralAsia (CA) - Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года термин permacrisis, образованный путем слияния слов permanent crisis (перманентный кризис).

«Термин Permacrisis, обозначающий «продолжительный период нестабильности и небезопасности», был назван словом года-2022», - говорится в сообщении на сайте словаря.

Collins Dictionary отмечает, что этот термин является одним из нескольких слов, относящихся к продолжающемуся во всем мире кризису, объединяющему политическую нестабильность, конфликт В Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни.

В список претендентов на звание «слово года» вошли и другие слова и выражения, связанные с кризисом в разных сферах жизни. Термин «патигейт», например, обозначает скандал вокруг бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона из-за его вечеринок во время пандемии, с которого начался период политической нестабильности в стране. Еще одним словом в списке, связанным с Британией, стало прилагательное «каролинский», обозначающее всё, что связано с именем нового короля Карла III, взошедшего на престол после смерти Елизаветы II.

Энергетический кризис в мире породил такое словосочетание как warm banks («банки тепла» по аналогии с банками продовольствия), использующееся для обозначения мест, где в холодное время могут собраться бедные люди, которые не могут позволить себе отапливать свои дома.

Конфликт на Украине привел к тому, что в шорт-лист попало слово Киев (с написанием на украинский манер Kyiv) и термин lawfare (использование юридических механизмов в отношении противника), ставшее популярным на фоне тщательного изучения финансов российских бизнесменов и других богатых людей для оказания давления на Россию.

Кроме того, в список попали слова vibe shift (значительное изменение доминирующей тенденции в культуре), quiet quitting («тихое увольнение», когда сотрудник не делает ничего, кроме своих прямых обязанностей), sportswashing (продвижение спортивного мероприятия для отвлечения внимания от противоречивой деятельности) и splooting (умилительная поза животных, лежащих на животе c распластанными лапами).

В прошлом году словом года было выбрано слово NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне.

Словарь Collins English Dictionary — это толковый словарь английского языка, который выпускает издательство Harper Collins. Редакция называет слово года ежегодно, как правило, это происходит в ноябре.